Star Wars IX: Kathleen Kennedy spiega la scelta di sostituire Colin Trevorrow alla regia

A pochi giorni dall'uscita nelle sale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, i fan non vedono l'ora di vedere cosa ha escogitato J.J. Abrams in questo ultimo capitolo. Colin Trevorrow era inizialmente stato scelto per prendere il timone di Episodio IX ma poi è stato sostituito. Kathleen Kennedy, produttrice del film, ha spiegato i motivi.

L'uscita di scena di Trevorrow non è l'unica nel franchise di Star Wars: anche Phil Lord e Chris Miller erano stati allontanati dalla regia di Solo: A Star Wars Story. Kathleen Kennedy ha parlato dell'addio a Trevorrow, tornato poi al franchise di Jurassic World:"Beh, non direi che non ha funzionato. Colin era in un enorme svantaggio non avendo fatto parte de Il Risveglio della Forza, e in parte di quelle conversazioni, perché avevamo un'idea generale di dove stesse andando la storia. Come ogni processo di sviluppo è solo nello sviluppo che guardiamo la prima bozza e ci rendiamo conto che forse stava andando in una direzione che molti di noi non pensavano fosse davvero dove volevamo che andasse. Come spesso accade in questi film abbiamo dovuto prendere una decisione difficile sul fatto che avessimo pensato di poterci arrivare in tempo o no. E come ho detto, Colin era in svantaggio, perché non era stato immerso in tutto ciò che tutti noi avevamo iniziato con Episodio VII".



Ecco il perché della scelta di affidarsi nuovamente alla mano sapiente di J.J. Abrams per questa conclusione, dopo che lo stesso Abrams aveva aperto la trilogia con la regia de Il Risveglio della Forza.

Nel frattempo sono state diffuse una valanga d'immagini ufficiali in alta definizione ed è stata pubblicata la colonna sonora di John Williams per L'Ascesa di Skywalker.