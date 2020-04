Star Wars IX, John Boyega si scaglia contro gli hater: 'Il film è appagante'

Rispondendo ad un hater di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, l'attore John Boyega è comparso sul social network Twitter per difendere il film scritto e diretto da JJ Abrams.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, un utente del social cinguettante ha definito "imbarazzante" l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker, ma Boyega è intervenuto a gamba tesa: "Imbarazzante? LOL ti piacerebbe. E' un film molto appagante, alcune delusioni ma di certo non un grosso problema. Tutti sono andati avanti ....." ha concluso l'attore, usando i puntini di sospensione per invitare evidentemente l'hater di turno a fare altrettanto.

Il fatto che Boyega abbia trovato The Rise of Skywalker un'esperienza "appagante" suggerisce che il film gli è piaciuto di più rispetto al precedente The Last Jedi di Rian Johnson, al quale lui stesso aveva rivolto alcune critiche in passato: in un'intervista con Hypebeast poco prima dell'uscita del nuovo film di Abrams, infatti, l'attore si era detto contrario con molte delle scelte fatte da Johnson nella sceneggiatura dell'ottavo episodio, specificando che "The Force Awakens penso che sia stato l'inizio di qualcosa di molto solido, mentre per The Last Jedi, se posso essere onesto, direi che mi sento un po' incerto al riguardo. Non ero necessariamente d'accordo con molte delle scelte in merito e questo è qualcosa di cui ho parlato molto con Mark Hamill. Ed è stato difficile per tutti noi come cast, perché abbiamo avuto tutti delle storie separate".

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti leggete le dichiarazioni di Daisy Ridley su Star Wars IX, e scoprite una curiosità su Darth Vader e Luke Skywalker risalente al primo capitolo della saga uscito nel 1977.