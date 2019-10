Star Wars IX, John Boyega mostra cosa fa la Resistenza in un giorno di riposo

John Boyega, interprete di Finn nella trilogia sequel di Star Wars, ha pubblicato un breve video insieme alla collega Daisy Ridley, interprete di Rey, per la promozione del sempre più imminente Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker.

Dal manifesto del film che si intravede sullo sfondo a sinistra si intuisce che i due attori abbiano partecipato a qualche evento promozionale per la nuova produzione della Lucasfilm, evento che Boyega ha definito il "giorno di riposo della Resistenza". Il social network Instagram svela, inoltre, che i due si trovano in Germania, per la precisione a Berlino.

Diretto da J.J. Abrams e scritto a quattro mani da Abrams e da Chris Terrio, premio Oscar per la sceneggiatura di Argo, Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale cinematografiche italiane dal prossimo 18 dicembre e rappresenterà l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker.

Nel cast, oltre a Daisy Ridley e John Boyega, anche Adam Driver, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd, mentre tra le new entry figurano Naomi Ackie, Richard E. Grant e Keri Russell, che si uniranno agli illustri ritorni di Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher (tramite scene scartate dai film precedenti) e Ian McDiarmid nei panni dell'Imperatore Palpatine.

Inoltre, l'Hollywood Reporter ha parlato anche della speranza di un ritorno di Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker e Darth Vader nella trilogia prequel.

Vi ricordiamo che il franchise proseguirà su Disney+ con le serie tv già annunciate The Mandalorian, Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi. Per la sala cinematografica sono in sviluppo ben due nuove trilogie, una creata da David Benioff e DB Weiss e un'altra da Rian Johnson, nonché un film prodotto da Kevin Feige.