Star Wars IX, JJ Abrams e il cast sulla fine della saga degli Skywalker e la sua eredità

Nel corso di una recente intervista promozionale, il co-sceneggiatore e regista del film JJ Abrams e alcuni membri del cast hanno parlato di Star Wars IX - L'Ascesa di Skywalker, l'ultimo episodio della saga degli Skywalker.

Abrams ha parlato della differenza fra questo film e The Force Awakens, blockbuster del 2015 col quale lui stesso aveva rilanciato la saga nell'era Disney:

"La differenza è che la pressione si è spostata. All'inizio di The Force Awakens non sapevamo esattamente come sarebbe stato. Con Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Issac e John Boyega, non sapevamo come sarebbe stato il cast e abbiamo dovuto scoprirlo strada facendo. Il primo giorno di The Rise of Skywalker, sapevamo che quelle cose funzionavano. Quello che non sapevamo era tutto il resto. E la saga si stava concludendo, non un film o tre film, ma nove, quindi la responsabilità era significativa. Questo è un film piuttosto grande. La scala del film è enorme. Ma sapevamo che nulla di tutto ciò avrebbe avuto importanza e niente di tutto questo avrebbe funzionato, se non fossimo arrivati al cuore della faccenda. Ma sapevamo di avere questo cast incredibile che, ora posso dirlo, è andato ben al di là delle aspettative di tutti e che è davvero spettacolare nel film."

Adam Driver ha parlato dell'ascesa di Ben Solo:

"Penso che forse inconsciamente mi sia lasciato influenzare. Quando le persone stanno attivamente cercando di negare una certa parte della loro vita, possono farlo abbastanza bene. E poi, si trasformano in ciò che sta accadendo intorno a loro, che li spinge ad emergere. Non credo sia qualcosa di cui abbiamo parlato attivamente durante le riprese. Penso che sia una reminiscenza della scrittura. Fin dall'inizio, il titolo The Force Awakens era intenzionale, in quanto si parlava di un risveglio nella Forza che però valeva per entrambi i lati, la luce e l'oscurità. Anche durante i nostri primi incontri, J.J. ha parlato di un personaggio che era informe e che non ha il controllo totale delle sue facoltà, il che per me è stato molto utile come attore. E' una cosa che fa totalmente eco a quello che sta succedendo nella storia, specialmente nella prima. Come parte del nuovo cast, si tratta di capire come adattarsi ad un'eredità che dura da così tanto tempo. Questo è stato utile."

Infine, Daisy Ridley ha parlato della scena che l'ha messa di più alla prova:

"È una buona domanda. Con le cose fisiche, ti alleni e ti alleni e poi l'adrenalina ti aiuta, durante le riprese, a fare la cosa giusta. Ma ovviamente, la resistenza deve essere lì, per continuare a fare anche più di un ciak. Direi che ero più stanca emotivamente perché non c'è mai stato un giorno in cui abbiamo detto: 'Okay, sarà solo una scena veloce e poi abbiamo finito'. Questa è stata probabilmente la cosa più difficile, e cioè sostenere quell'emozione. Quella singolare intenzione era stancante. Anche nelle scene emotive, c'è un contenimento fisico che è stancante. Quindi, entrambe le cose sono state difficili, a livello fisico e a livello emotivo."

Inoltre, l'attrice ha anche commentato la possibile eredità della saga degli Skywalker:

"Molte persone al cinema parlano di rappresentazione e cambiamento e poi non lo fanno. Far parte di un team di persone che sembrano un po' diverse e che provengono da luoghi diversi, in qualsiasi forma - genere, razza o qualunque altra cosa - è una sorta di eredità di per sé, di cui essere orgogliosi. Come dice sempre JJ, questo film è un film di speranza, e noi vogliamo parlare al mondo intero. Ci sono molte persone là fuori che combattono per ciò che è giusto. Ed essere in grado di rappresentare anche una piccola parte di questo, di quello che accade in questo pazzo mondo, è una cosa molto speciale."

