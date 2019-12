Star Wars IX, JJ Abrams anticipa il debutto di Ahsoka Tano!

In una nuova intervista per l'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker, il regista J.J. Abrams ha fatto intendere che nel corso dell'ultimo film della saga i fan potrebbero assistere al debutto live-action di Ahsoka Tano.

La dichiarazione è arrivata all'outlet giapponese Sora News, col quale l'autore ha apparentemente confermato che la protagonista delle serie animate The Clone Wars e Star Wars Rebels potrebbe comparire durante il film.

Uno fra i personaggi preferiti dei fan della saga, Ahsoka è stata Padawan di Anakin Skywalker: rispondendo ad una domanda su quale fosse il suo personaggio preferito - Han Solo - Abrams ha posto la stessa domanda al suo intervistatore, e quando il nostro fortunato collega giapponese ha nominato Ahsoka, il regista ha risposto:

"Ahsoka, eh? Beh, allora probabilmente vorrai guardare con attenzione The Rise of Skywalker"

Vale la pena di notare che recentemente ha iniziato a circolare un rumor secondo cui il film includerà un gran numero di camei vocali di personaggi celebri della saga: che Ahsoka apparirà durante The Rise of Skywalker solo tramite la sua voce? Oppure la vedremo effettivamente sullo schermo? Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo.

The Rise of Skywalker arriverà in Italia dal prossimo 18 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo spot di Star Wars IX e all'Everycult su Il Risveglio della Forza.