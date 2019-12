Star Wars IX, tutti i Jedi presenti in quella fatidica scena finale

Uno dei momenti più belli di Star Wars IX: The Rise of Skywalker, ma perché no anche dell'intera saga di Guerre Stellari, arriva nelle fasi finali del terzo atto del nuovo film co-scritto e diretto da JJ Abrams.

Stiamo parlando chiaramente dello scontro finale fra Rey e suo nonno Palpatine, quando proprio all'ultimo secondo, la giovane Jedi, ormai sconfitta, riesce a trovare nuovo slancio grazie all'aiuto di tutti i Jedi che hanno combattuto il Lato Oscuro prima di lei.

A schermo non compare nessuno, dato che Abrams "risparmia" sui cameo fisici inquadrando in modo piuttosto geniale le stelle che illuminano l'oscurità dell'universo, ma i fan dall'udito più sviluppato, che abbiano visto il film in lingua originale o meno, potrebbero aver riconosciuto tutte le "apparizioni" vocali protagoniste della scena.

Stando a quanto testimoniato anche dai titoli di coda, i personaggi che aiutano Rey contro Palpatine sono: Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), Anakin Skywalker (Hayden Christensen), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Kanan Jarrus (Freddy Prize Jr.), Luminara Unduli (Olivia D'Abo), Qui-gon Jinn (Liam Neeson), Aayla Secura (Jennifer Hale), Mace Windu (Samuel L. Jackson), Adi Gallia e ovviamente anche i riconoscibili Yoda e Luke Skywalker.

Il maestro Kenobi recita: "These are your final steps, Rey. Rise and take them... Rey... Rise", chiaro riferimento al titolo dell'episodio finale, mentre il suo apprendista divenuto in seguito avversario Anakin esclama: "Rey... Bring back the balance, Rey, as I did... The Force surrounds you, Rey... Let it lift you".

Al saggio Qui-gon il compito di informare la nuova Jedi Rey di ciò che le sta succedendo con la frase: "Every Jedi who ever lived, lives in you... We stand behind you, Rey... Rise", mentre al severo Mace Windu spetta il compito di incoraggiare la protagonista con le parole: "Feel the Force flowing through you, Rey".

