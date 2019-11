Star Wars IX, J.J. Abrams avverte: 'I trailer hanno solo scalfito la superficie'

Mentre prosegue la fase promozionale per Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker, che si è mostrato proprio oggi in due nuovi spot televisivi e tante immagini inedite, il regista e co-sceneggiatore J.J. Abrams ha ironicamente sbeffeggiato i fan riguardo alle loro teorie sulla trama.

Il regista, che ha co-scritto la sceneggiatura insieme al premio Oscar Chris Terrio (partendo da alcune idee di Colin Trevorrow, che inizialmente avrebbe dovuto dirigere il film ma che sarà comunque accreditato nei titoli di coda come autore del soggetto), ha parlato con Entertainment Weekly del suo nuovo film e delle forti aspettative che lo circondano.

Riservato come al solito, Abrams ha promesso: "I trailer che sono usciti hanno appena graffiato la superficie di ciò che è il film vero e proprio", ha detto Abrams, che poi, quando si è sentito domandare se ne film ci saranno importanti scene d'azione che non sono state mostrate in fase promozionale finora, ha risposto semplicemente: "Sì".

Il regista ha anche paragonato questo film col suo precedente lavoro, Il Risveglio della Forza:

"Per questo film sapevamo esattamente chi e cosa avrebbe funzionato e tutti hanno fatto il miglior lavoro che io abbia mai visto fare su un set. L'ambizione di questo capitolo è molto più grande di quella de Il Risveglio della Forza. Ciò che abbiamo deciso di fare è stato molto più impegnativo. Tutto è esponenzialmente più grande in questo film."