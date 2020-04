Star Wars IX, l'interprete di Ahsoka Tano parla del suo cameo nel film JJ Abrams

Come rivelato nelle scorse settimane, Rosario Dawson porterà Ahsoka Tano nel mondo live-action di Star Wars durante la seconda stagione di The Mandalorian, eppure questo debutto del celebre personaggio animato nell'audiovisivo con attori in carne e ossa è passato anche da L'Ascesa di Skywalker.

Non tutti sanno infatti che Ashley Eckstein, la storica doppiatrice di Ahsoka per la serie animata Star Wars: Clone Wars, ha avuto una piccolissima parte nel film JJ Abrams durante la scena in cui le voci dei Jedi si mettono in contatto con a protagonista Rey.

Un piccolo passo verso il live-action, insomma, che la Eckstein ha commentato così nel corso di una recente intervista:

"Ho registrato i miei dialoghi solo ad ottobre, ma anche una volta svolto il lavoro, non riuscivo a crederci. Solo quando ero seduta sulla mia poltroncina alla premiere del film e ho sentito Ahsoka dire quella stessa frase ho finalmente realizzato: 'Oh mio Dio, non posso credere di avercela fatta'. Quindi è stato sicuramente un onore. Clone Wars è considerato canone perché è stato ciò che George Lucas ha creato, ma The Rise of Skywalker fa parte della Saga di Skywalker dei film ed è davvero bello, non solo professionalmente, poter dire che ne ho fatto parte anche io, ma soprattutto dire che ne ha fatto parte anche Ahsoka. E' un piccolo modo di cementare questa saga, per me è stato davvero speciale."

Per altre notizie, guardate queste splendide fan-art che immaginano Rosario Dawson come Ahsoka Tano pubblicate subito dopo l'annuncio del casting.