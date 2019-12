Star Wars IX insegue The Last Jedi con un botteghino da $141,5 milioni di dollari

Primi aggiornamenti dal botteghino di questo week-end, l'ultimo del 2019, con Star Wars: The Rise of Skywalker all'inseguimento di The Last Jedi grazie a $26,2 milioni di dollari incassati nel suo secondo venerdì di programmazione.

Il film di JJ Abrams prodotto da Disney e Lucasfilm è stimato a $141,5 milioni di dollari alla fine di questo lungo weekend festivo, un totale che include guadagni per $78,8 milioni tra ieri venerdì 27 e domani domenica 29, e che corrisponderebbe ad un fisiologico calo del 56% rispetto al week-end d'apertura (da $177 milioni). Complessivamente, il film è attualmente stimato per un totale domestico di $368,6 milioni e, per un confronto, il film di Rian Johnson nel 2017 arrivò a $395 milioni a livello nazionale durante i suoi primi 11 giorni nelle sale.

Al secondo posto questo fine settimana c'è Jumanji: The Next Level di Sony con $11,7 milioni di dollari, che attualmente è stimato per un totale di $5,7 milioni di dollari in 5 giorni e un totale di $175,2 milioni di dollari dopo tre fine settimana, mentre al terzo posto c'è un'altra uscita della Sony, Little Women di Greta Gerwig, che con $5,7 milioni incassati venerdì punta ad un'apertura su 5 giorni da $28,2 milioni per 3.308 sale.

Al quarto posto c'è Frozen II della Disney con $6 milioni, che ora ha superato la corsa domestica dell'originale Frozen dopo sole sei fine settimana. Con un totale stimato di 5 giorni di $26,4 milioni, il sequel ora ha un totale domestico di $420 milioni.

La top 5 è chiusa Spie Sotto Copertura, produzione 20th Century Fox ora passata in Disney che ha debuttato con $4,6 milioni di venerdì e dovrebbe chiudere il week-end con $22,5 milioni da 3.502 schermi.

