Star Wars IX: Greg Grunberg ritornerà nei panni del pilota Snap Wexley

Con la produzione di Star Wars: Episodio IX attualmente in corso, è stato rivelato che il regista J.J. Abrams ha coinvolto nuovamente il suo amico di lunga data Greg Grunberg, che tornerà nel ruolo del pilota Snap Wexley dopo Il Risveglio della Forza.

La notizia non è particolarmente sorprendente, dal momento che Grunberg è bene o male apparso in quasi tutti i progetti di Abrams: i due infatti sono amici fraterni addirittura fin dai tempi dell'asilo.

Il pilota della Resistenza Snap Wexley ha debuttato per la prima volta nel romanzo di Chuck Wendig Aftermath, ambientato tra gli eventi de Il Ritorno dello Jedi e quelli de Il Risveglio della Forza. Nel libro, Snap è il figlio adolescente del protagonista Terra Wexley. Cresciuto intorno alla Resistenza, in seguito sarebbe stato l'allievo di Wedge Antilles, che gli ha insegnato a volare. Wexley è apparso in tutti e tre i romanzi della serie Aftermath e in diversi numeri del fumetto della Marvel Poe Dameron, anche se ha avuto solo un ruolo minore ne Il Risveglio della Forza. Non è apparso ne Gli Ultimi Jedi, ma adesso a quanto pare tornerà per il capitolo conclusivo della saga.

Lo scorso mese Grunberg aveva lanciato un forte indizio circa il suo eventuale coinvolgimento in Episodio IX: l'attore aveva infatti dichiarato che, nonostante non potesse ancora rivelare nulla di ufficiale, c'era un motivo preciso per il quale si stava facendo ricrescere la barba.

Né la Lucasfilm né l'attore hanno commentato la notizia, ma è probabile che una conferma ufficiale in merito alla questione arriverà nei prossimi giorni.

Star Wars: Episodio IX arriverà a dicembre 2019.