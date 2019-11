Star Wars IX, Greg Grunberg anticipa un annuncio imminente

Nelle scorse ore Greg Grunberg, che ha interpretato il pilota della resistenza Snap Wexley in Star Wars: Episodio VII - Il Risveglio della Forza, è apparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter per lasciare un messaggio particolarmente intrigante.

Come potete vedere in calce all'articolo, nel pubblicare il poster ufficiale di Star Wars IX, l'attore ha anticipato: "Grosse novità in arrivo ...".

Al momento non è dato sapere a cosa faccia riferimento Grunberg, quindi vi consigliamo di rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Nel frattempo vi ricordiamo alcuni recenti aggiornamenti circa il futuro della saga della Lucasfilm: Rian Johnson è ancora al lavoro sulla sua nuova trilogia di Star Wars, ma il regista non sa ancora quando e come lo studio intenderà procedere, soprattutto ora che la nuova saga di David Benioff e DB Weiss è stata cancellata ed è stato annunciato un film prodotto da Kevin Feige.

Quello che è certo è che il prossimo 18 dicembre arriverà nelle sale italiane Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, co-scritto e diretto da J.J. Abrams, ultimo capitolo della saga quarantennale degli Skywalker. Circa un mese prima, il 12 novembre, in contemporanea con il lancio statunitense di Disney+, approderà sulla piattaforma il primo episodio dell'attesa The Mandalorian, la prima serie live-action di Star Wars, con Pedro Pascal protagonista.