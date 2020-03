Nella battaglia finale di Star Wars IX c'è anche Zay Versio, protagonista di Battlefront

Dopo le rivelazioni sull'Imperatore Palpatine e su come si salvò dopo gli eventi de Il Ritorno dello Jedi, dal romanzo di Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arrivano altre informazioni inedite, che questa volta si collegano al videogame Battlefront.

GamesRadar nelle score ore ha infatti scoperto che nell'edizione romanzata del film di JJ Abrams è presente una linea di dialogo che fa riferimento a Star Wars Battlefront II, e in particolare alla Inferno Squad del gioco. “Zay Versio con Inferno Squad in attesa. Guarda tutte queste navi!", si legge nel libro, con Zay che viene interrotta da un altro pilota, Kazuda Xiono di Resistance.

Come ricorderanno i fan, Zay era un pilota di starfighter la cui famiglia aveva precedenti legami con l'Impero Galattico, e nel DLC "Resurrection" di Battlefront II, veniva incaricata da Leia Organa di aiutare a trovare nuovi alleati per la Resistenza, a seguito degli eventi de Il Risveglio della Forza. Insomma, a quanto pare anche Zay è rimasta coinvolta nella sequenza finale di The Rise of Skywalker. Il personaggio era già stato menzionato nell'edizione romanzata di The Last Jedi.

