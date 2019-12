In Star Wars IX c'è un grosso collegamento al videogioco Jedi Fallen Order

Dal Visual Dictionary di The Rise of Skywalker, ultimo episodio della saga di Star Wars attualmente nei cinema di tutto il mondo, ha confermato un grosso collegamento fra il film di JJ Abrams e il videogame Jedi Fallen Order.

Il libro approfondisce i dettagli di diversi pianeti, trame e tanti altri elementi di Episodio IX, e include le origini della base di Starkiller, che è stata presentata per la prima volta in Star Wars: The Force Awakens e che in questo The Rise of Skywalker viene soltanto menzionata.

Alcuni fan hanno teorizzato che la base avesse una connessione con un pianeta descritto in Fallen Order, e questo libro lo conferma: si tratta di Ilum, la posizione di un tempio Jedi che ospita i cristalli kyber, utilizzati per alimentare le spade laser di Jedi e Sith. In Fallen Order, i giocatori vengono inviati in missione su questo pianeta e, come confermato nel nuovo dizionario visivo, Ilum e il suo nucleo di cristallo kyber furono utilizzati dal Primo Ordine per creare la base Starkiller.

Insomma, i cristalli al centro del pianeta hanno contribuito a potenziare l'arma che ha distrutto interi pianeti. Ecco la descrizione ufficiale di Ilum fornita dal libro: "I cristalli kyber adeguatamente energizzati creano campi di contenimento che trattengono e amplificano il loro potere a livelli incredibili. L'Impero controllava molti mondi ricchi di kyber, incanalando le loro risorse nello sviluppo della Morte Nera della Tarkin Initiative. Un mondo unico nelle regioni sconosciute, Ilum aveva un nucleo di kyber cristallizzato. La maggior parte dei suoi depositi più facilmente accessibili sono stati prosciugati, ma vi erano cristalli ancora più grandi sepolti più in profondità. Il Primo Ordine continuò gli scavi e trasformò gradualmente Ilum - un mondo sacro per i Jedi, riverito fin dall'antichità - in uno strumento di distruzione incalcolabile".

