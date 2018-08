Star Wars IX: Domnhall Gleeson pentito di aver letto la sceneggiatura del film

A quanto pare Domnhall Gleeson nelle scorse ore ha letto la sceneggiatura completa di Star Wars: Episodio IX di J.J. Abrams, e subito dopo se ne è pentito amaramente.

L'attore irlandese ha discusso l'argomento nel corso di una recente intervista al podcast di MTV Happy Sad Confused.

"Ho fatto lo stupido e terribile errore di leggere la sceneggiatura del film e ora, per sfortuna, so tutto. Davvero tutto", ha dichiarato Gleeson. "Ho paura di addormentarmi su un mezzo pubblico, tipo su un aereo, perché immagino la scena di me che mi sveglio e dalla mia bocca stanno uscendo parole come 'Luke Skywalker ha fatto questo e questo e questo'. Ho realizzato che sto avendo questi pensieri da un po' di tempo ormai ma non riesco a ricordare se mi sia effettivamente capitato di parlare di cose del genere nel sonno. Magari c’è un ragazzino là fuori che ha ripreso tutto o qualcuno che si è annotato ogni cosa. Immagino che dovrei sborsare parecchi soldi per convincerlo a non divulgare quelle informazioni.”

Se consideriamo che il film non uscirà prima di dicembre 2019, mr. Gleeson dovrà tenere duro ancora per molto, molto tempo!

Star Wars: Episodio IX sarà l'ultimo capitolo della saga degli Skywalker. Nel cast torneranno Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio da Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi), Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Lupita Nyong’o, Greg Grunberg e ovviamente Domnhall Gleeson. Tra le new entry Naomi Ackie, Keri Russell, Richard E. Grant, Matt Smith e Dominic Monaghan.

Il film è diretto da J.J. Abrams e scritto a quattro mani da Abrams e dal premio Oscar per la miglior sceneggiatura Chris Terrio (Argo). Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre Callum Greene e Jason McGatlin figurano come produttori esecutivi. Il resto della troupe è composto da John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografie), Michael Kaplan (costumi), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).