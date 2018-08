Star Wars IX: Dominic Monaghan è entrato ufficialmente nel cast

Dominic Monaghan, amatissima star di Lost e della trilogia de Il Signore degli Anelli, si è unito ufficialmente al cast di Star Wars: Episodio IX, il nuovo film della saga diretto da J.J. Abrams.

L'attore è salito alla ribalta grazie al suo ruolo del simpatico hobbit Meriadoc "Merry" Brandibuck nella trilogia cinematografica tratta da Tolkien e diretta da Peter Jackson, e subito dopo ha interpretato il ruolo di Charlie Pace nella serie televisiva di ABC co-creata da J.J. Abrams. Recentemente è comparso nel film Netflix di Duncan Jones, Mute, insieme ad Alexander Skarsgård, Paul Rudd e Justin Theroux.

Monaghan ha parlato del suo interesse di apparire in un film di Star Wars nel 2015, dichiarando di aver affrontato l'argomento con Abrams dopo che il regista fu scelto per dirigere Episodio VII: Il Risveglio della Forza. Il ruolo dell'attore in Episodio IX è attualmente sconosciuto.

Il film, diretto da Abrams, ha iniziato la produzione all'inizio di questo mese. Il cast comprende Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo e Billie Lourd. Fra le new-entry Naomi Ackie, Richard E. Grant e Keri Russell, mentre fra gli attori della saga originali che torneranno ricordiamo Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams. La compianta Carrie Fisher, scomparsa dopo le riprese di Episodio VIII, apparirà tramite riprese inutilizzate de Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi.

Star Wars: Episodio IX arriverà nei cinema dal 20 dicembre 2019.