Star Wars IX domina il botteghino USA con $50 milioni dalle anteprime

Il Lato Oscuro della critica internazionale non ha prevalso sul Lato Chiaro che invece ha promosso Star Wars: The Rise of Skywalker e soprattutto non ha scoraggiato i fan, dato che il film di JJ Abrams ha esordito nelle anteprime di giovedì vicino ai $50 milioni di dollari.

Il finale della saga creata da George Lucas e prodotto da Lucasfilm infatti ha incassato un totale compreso tra i $44 e i $48 milioni di dollari, cifra che una volta che sarà stabilita ufficialmente porterà il film Disney ad essere la terza o la quarta miglior apertura su singolo giorno di sempre, dietro soltanto ad Avengers: Endgame ($60 milioni) e Star Wars: The Force Awakens del 2015 ($57 milioni), con Star Wars: The Last Jedi ($45 milioni) che attende di scoprire se rimarrà al terzo posto o sarà relegato in quarta posizione.

Le cifre comunque non provengono dalla Disney, ma da fonti di Deadline, dunque è possibile che alla fine i numeri saranno più bassi o più alti di quelli calcolati dal magazine. Eppure Fandango ha venduto più biglietti che per The Last Jedi, e basandosi su quelle cifre Deadline ipotizza un week-end superiore per il nuovo film della saga.

L'opera del 2017 scritta e diretta da Rian Johnson infatti arrivò alla quarta più alta apertura di tutti i tempi in Nord-America, $220 milioni. Solo sette hanno aperto negli USA oltre i $200 milioni, e di questi sei sono della Disney, con due di loro, Force Awakens e Last Jedi, che hanno debuttato a dicembre. Gli analisti si tengono bassi prevedendo un debutto da minimo $170 milioni in Nord-America, ma le fonti del settore lo proiettano oltre i $200 milioni alla fine del week-end.

Degli ultimi tre film, comunque, The Rise of Skywalker è incredibilmente il più basso di tutti a livello di punteggio della critica, con il 58% su Rotten Tomatoes: The Force Awakens vanta ancora oggi il 93% (pari a quello di Una Nuova Speranza), con The Last Jedi che segue al 91%. Il più alto della saga rimane L'Impero Colpisce Ancora con il 94%.

