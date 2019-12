Star Wars IX, la Disney candida il film agli Oscar in tutte le categorie

Come mostrato sul sito ufficiale Disney Studios Awards, la major ha deciso di sponsorizzare Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker nella campagna For Your Consideration, in vista degli Oscar 2020.

Il film di JJ Abrams è stato sponsorizzato dalla Disney in tutte le categorie disponibili. Qui sotto l'elenco completo:

Best Picture - Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Michelle Rejwan

Best Director - J.J. Abrams

Best Adapted Screenplay - Chris Terrio & J.J. Abrams, Story by Derek Connolly & Colin Trevorrow, J.J. Abrams & Chris Terrio

Best Actor - Adam Driver

Best Actress - Daisy Ridley

Best Supporting Actor - Mark Hamill, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Joonas Suotamo, Billy Dee Williams

Best Supporting Actress - Carrie Fisher, Naomi Ackie, Lupita Nyong’o, Keri Russell, Kelly Marie Tran

Best Cinematography - Dan Mindel

Best Film Editing - Maryann Brandon

Best Production Design - Rick Carter, Kevin Jenkins

Best Costume Design - Michael Kaplan

Best Makeup & Hairstyling - Lisa Tomblin-Fitzpatrick, Amanda Knight, Neal Scanlan

Best Sound Mixing - Andy Nelson, Christopher Scarabosio, Stuart Wilson

Best Sound Editing - Matthew Wood, David Acord

Best Visual Effects - Roger Guyett, Neal Scanlan, Patrick Tubach, Dominic Tuohy

Best Original Score - John Williams

La storia di Star Wars è indissolubilmente legata agli Academy Awards: corso di 10 film, la serie ha accumulato 30 nomination agli Oscar e 10 vittorie in varie categorie, tra i quali ricordiamo anche tre Oscar Special Achievement Award per contributi eccezionali nel campo del sonoro, per le voci degli alieni e dei droidi e per gli effetti visivi. Il primo episodio della saga, Star Wars: A New Hope, uscito nel 1977, ha guadagnato il maggior numero di Oscar per il franchise, portando a casa ben sette statuette (miglior montaggio, miglior scenografia, migliori costumi, migliori effetti speciali, migliore colonna sonora, miglior sonoro e un Oscar speciale per i suoni), con George Lucas che venne nominato per la miglior regia e per la miglior sceneggiatura originale, senza però riuscire a vincere. Il capitolo successivo (il quinto nel panorama generale della saga) Star Wars: The Empire Strikes Back vinse due Oscar, uno per il sonoro e un Oscar speciale per gli effetti speciali, mentre Star Wars: Return of the Jedi portò a casa un altro Oscar per gli effetti speciali.

I film successivi hanno ottenuto diverse altre nomination, senza però riuscire a vincere. Il prossimo mese, Star Wars: The Rise of Skywalker, l'episodio che concluderà la saga degli Skywalker, proverà a sfatare il mito. Cosa ne pensate di questa campagna promozionale? Secondo voi il film riuscirà ad ottenere qualche nomination? Ditecelo nei commenti.

