Star Wars IX: il direttore artistico di Blade Runner 2049 si unisce al team

Dopo la risposta non troppo positiva a Episodio VIII, in molti sono scettici sulla riuscita di Star Wars IX, ma la notizia che il direttore artistico disi è unito al team di Guerre Stellari, di certo è certezza che vedremo qualcosa di bello, almeno visualmente!

E quindi, qualsiasi storia ne verrà fuori, sarà decisamente una festa per gli occhi, almeno considerato il lavoro compiuto finora dal direttore artistico!

Con la notizia che il finale della nuova trilogia Disney/Lucasfilm inizierà le riprese questa estate, il team creativo si sta ulteriormente arricchendo. Ovviamente, Episodio IX vedrà il ritorno del regista JJ Abrams (Il Risveglio della Forza) al timone, insieme al lo sceneggiatore premio Oscar Chirs Terrio (Argo).

Ora è anche arrivata la notizia che Paul Inglis lavorerà al film come capo supervisore artistico; Inglis non ha nel suo portfolio solamente Blade Runner 2049, ma anche Skyfall, Prometheus, I Figli degli uomini e Game of Thrones della HBO.

Paul Inglis si unisce a un team di design che conta già il costumista Michael Kaplan (Blade Runner, Star Trek, Il risveglio della Forza e L'ultimo Jedi) e il disegnatore di creature Neal Scanlan (Prometheus, Il risveglio della Forza, L'ultimo Jedi e Jurassic World: Il regno Distrutto).