Star Wars IX, per Daisy Ridley il film è il momento perfetto per lasciare la saga

Durante l'annuale CCXP svoltosi recentemente in Brasile, la Lucasfilm ha organizzato un panel dedicato a Star Wars: The Rise of Skywalker e la protagonista Daisy Ridley ha annunciato che il film rappresenta il momento perfetto per lasciare il franchise.

"Andiamo tutti molto d'accordo, quindi sarà triste concludere", ha detto l'attrice, interprete di Rey. "Eppure penso anche a questa storia, a ciò che abbiamo filmato, e al lavoro straordinario che Chris [Terrio, lo sceneggiatore, ndr] e J.J. hanno svolto per confezionarlo, e mi rendo conto che quest'opera rappresenta il momento giusto per salutarci. Quindi, anche se è triste, sembra giusto. Anche se probabilmente, quando il film sarà uscito, chiamerò chiunque per dire: 'Portatemi di nuovo con voi!!"

Per Abrams, portare a termine la saga quarantennale creata da George Lucas si è rivelata un'esperienza emotiva per il cast e la troupe. "È incredibile vedere cosa hanno fatto le persone accanto a me, cosa hanno fatto questi incredibili attori in questo film. È una storia molto emozionante, un'avventura enorme e divertente", ha detto Abrams. "Ed è la fine di questa saga di nove capitoli, e non vedo l'ora che possiate vedere ciò che questi ragazzi hanno combinato. Non solo il cast, ma anche ogni singolo membro della troupe."

The Rise of Skywalker riunisce Rey, Finn (John Boyega) e Poe Dameron (Oscar Isaac) per la prima volta tutti insieme nel tentativo di sconfiggere definitivamente il Primo Ordine, ora comandato dal leader supremo Kylo Ren (Adam Driver). Il destino dei quattro personaggi sarà collegato al ritorno dell'Imperatore Palpatine, ancora una volta interpretato dal grande Ian McDiarmid, creduto morto per trent'anni.

