Star Wars IX: cos'è successo a Finn e Rose dopo il famoso bacio?

Relativamente all'attesissimo Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, la Lucasfilm in questi mesi di promozione si è ben guardata dal rivelare anche il più minimo dettaglio legato alla trama.

Alcuni fumetti Marvel hanno fatto luce su quello che succede ad alcuni dei membri della Resistenza sopravvissuti alla battaglia di Crait e volati via grazie al Millennium Falcon, ma non sappiamo ancora niente di particolarmente succoso. Nel nuovo libro di Rebecca Roanhorse, intitolato Resistance Reborn, scopriamo però come si è evoluto il "triangolo" che lega Finn, Rose Tico e Rey.

Durante una scena del libro, in cui Poe Dameron sta reclutando alleati per recarsi a Coruscant, il pilota avvicina Finn chiedendogli di unirsi a lui nel suo viaggio e nel farlo interrompe una conversazione intima che l'ex Stormtrooper sta avendo con Rey. La narrazione avviene dal punto di vista di Poe, che nota la vicinanza di Finn con Rey, ma lei si allontana rapidamente quando Poe entra nella stanza. Poe chiede se fra i due c'è qualcosa, ma Finn afferma che sono solo amici. La stessa risposta Finn la dà quando Poe gli chiede qualcosa in più su Rose, aggiungendo che il loro bacio su Crait è stato solo un momento, ma che entrambi hanno deciso che quello che volevano era un'amicizia.

Cosa ne pensate? Secondo voi nascerà qualche relazione sentimentale fra i personaggi nell'ultimo episodio, oppure la trilogia sequel resterà "vergine" da questo punto di vista, rispetto alle due precedenti? Discutiamone nei commenti.

