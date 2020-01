Star Wars IX, il copione originale di Colin Trevorrow è trapelato online!

Mentre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha ottenuto ben tre nomination agli Oscar 2020, compresa la 52esima per John Williams, in rete è trapelato il copione originale di Colin Trevorrow.

Tramite lo YouTuber Robert Meyer Burnett (supportato da ThePlaylist) sono emerse molte informazioni sulle idee originali per il film, che anzitutto avrebbe dovuto intitolarsi Duel of the Fates.

La sceneggiatura su cui Burnett avrebbe messo le mani, scritta da Trevorrow e Derek Connelly, sarebbe una bozza risalente al 2016, e include un ruolo significativo per Rose Tisco e una nuova generazione di Jedi. Ecco alcuni dei principali punti svelati dallo scoop:

Rose e Finn intraprendono una missione secondaria su Coruscant, occupato dai nemici (nel film veniva confermato che il pianeta non fu distrutto in The Force Awakens), per una chiamata alle armi attivando un antico faro nel vecchio tempio Jedi e chiamare gli alleati alla guerra (in modo simile a quanto si vede ne Le Due Torri)

Rose, Finn e BB-8 rubano uno Star Destroyer con veicoli e armi ma poi vengono catturati e inviati in un campo di prigionia, dove Rose viene interrogata dal generale Hux. Finn dopo essere fuggito convince un gruppo di Stormtrooper a disertare e combattere il Primo Ordine su Coruscant.

Rose e Finn raggruppano i bambini sensibili alla Forza (incluso il bambino di The Last Jedi) su un pianeta remoto affinché Rey possa addestrarli per trasformarli nella prossima generazione di Jedi.

Palpatine non torna in vita, ma appariva a Kylo Ren tramite un ologramma (trovato su Mustafar da Ren) in cui parlava a Darth Vader, rivelandogli, qualora lui fosse morto, di portare Luke Skywalker da Tor Valum, il maestro Sith da cui lui imparò tutto ciò che sapeva sul Lato Oscuro.

Kylo Ren viene addestrato da Tor Valum, descritto come uno "spettro lovecraftiano". In una visione, affronta finalmente suo nonno Darth Vader.

Il ruolo di Leia doveva essere molto più esteso.

Si scopriva che i genitori di Rey furono uccisi da Kylo Ren per ordine di Snoke, e che Rey era davvero "nessuno". Nello scontro finale apparivano anche i fantasmi di Yoda, Luke e Obi-Wan, ma né loro né Rey riuscivano a riportare Kylo Ren verso il Lato Chiaro.

Al momento questi dettagli non sono stati né confermati né smentiti in via ufficiale, ma le fonti sono convinte dell'autenticità del copione: alcuni di voi ricorderanno comunque che diversi rumor sulla sceneggiatura di Trevorrow erano già usciti poco prima dell'arrivo nelle sale di The Rise of Skywalker, e che allora lo sceneggiatore scese su Twitter per bollarli come falsi. Vedremo se interverrà anche questa volta, magari già nelle prossime ore.

