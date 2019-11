Star Wars IX, Colin Trevorrow su J.J. Abrams: 'Ha usato delle mie idee e gli sono grato'

Come sappiamo Colin Trevorrow originariamente era stato scelto per dirigere il terzo capitolo della trilogia sequel di Star Wars, che poi venne affidato a J.J. Abrams e ribattezzato L'Ascesa di Skywalker.

Tuttavia il regista di Jurassic World, che invece tornerà per dirigere l'ancora senza titolo Jurassic World 3, non nutre alcun risentimento per l'autore di Super 8 e Il Risveglio della Forza, anzi: gli è addirittura grato.

Lo ha dichiarato nel corso di una recente intervista, nella quale si è detto addirittura grato per un motivo molto preciso: "Sono grato a JJ per aver incluso nella sua storia alcune delle nostre idee originali. È eccitante che i fan possano vedere questi momenti, che noi tutti ritenevano essenziali".

Anche per questo probabilmente Trevorrow sarà ringraziato con un credito ufficiale nei titoli di coda, durante il quale gli sarà riconosciuta la stesura del soggetto del film. Nel corso della stessa intervista, inoltre, il regista ha rivelato che l'idea di reintrodurre l'Imperatore Palpatine è stata tutta di J.J. Abrams, ma che lui, in compenso, ne ha suggerita una con Rey e Poe a Rian Johnson per Gli Ultimi Jedi.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker porterà alle estreme conseguenze lo scontro tra la Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine del Leader Supremo Kylo Ren, in un'epica conclusione che sancirà la fine della saga della dinastia Skywalker e anche l'inizio di una nuova fase per l'Universo di Star Wars, che a quanto pare sarà annunciata nel gennaio 2020.

Il film uscirà in Italia dal 18 dicembre.