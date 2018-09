Star Wars IX, che Mark Hamill abbia rivelato il primo 'pezzetto' del titolo ufficiale?

Come ogni precedente titolo dello Star Wars Universe, il nuovo e attesissimo Episodio IX scritto e diretto da J.J. Abrams (Star Wars: Il Risveglio della Forza, Super 8) è avvolto dal più totale riserbo, specie in relazione al sottotitolo ufficiale, che però potrebbe essere a quanto pare rivelato molto presto.

Almeno, così sembrerebbe dall'ultimo tweet del grande Mark Hamill, storico e amatissimo interprete di Luke Skywalker nella saga fantascientifica più amata della storia del cinema. L'attore è infatti intervenuto via social per condividere un criptico e curioso messaggio con i suoi fan e in generale con tutti i follower, che potrebbe essere in ultima analisi proprio un primo pezzetto del titolo ufficiale di Star Wars: Episodio IX.



Scrive infatti Hamill un singolo e interessante "THE", maiuscolo, continuando con un "to be continued", minuscolo, per far capire che quell'articolo è parte di qualcosa di più grande che sarà svelata (ci auguriamo) nei prossimi giorni, o settimane se non addirittura mesi. Ora, Mark Hamill ha sì diversi progetti in cantiere, tra tv e cinema, ma non così grandi da meritare un simile spazio o tanto riserbo, quindi i fan hanno subito pensato che quel THE si riferisca al titolo ufficiale dell'attesissimo nono film della saga principale. Chissà.



Star Wars: Episodio IX vedrà nel cast anche Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Adam Driver, Matt Smith, Kelly Marie Tran, Billy Dee Williams e Richard E. Grant, per un'uscita prevista nelle sale americane il 20 dicembre 2019.