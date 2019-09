Star Wars IX: i Cavalieri di Ren in una nuova immagine ufficiale!

Dopo le splendide cover di Empire per Star Wars IX pubblicate ieri, la rivista ci regala anche un primo sguardo particolarmente dettagliato dei Cavalieri di Ren, misteriosi villain della nuova trilogia apparsi brevemente ne Il Risveglio della Forza.

Come al solito potete visionare l'immagine in calce all'articolo: cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker sarà il capitolo finale della Saga degli Skywalker e in qualche modo i Cavaliere di Ren saranno nuovamente coinvolti nella storia da Abrams, dopo che Rian Johnson non ne aveva fatto menzione nel suo Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi. Ad oggi impossibile stabilire quale sarà il loro ruolo nella vicenda, soprattutto perché non esistono dettagli ufficiali neppure riguardanti la vicenda in questione: serviranno da supporto a Kylo Ren, ora che ha ucciso il Snoke diventando leader supremo del Primo Ordine? Oppure, proprio per questo tradimento nei confronti del suo maestro, i Cavalieri di Ren daranno la caccia a Kylo?

Lo scopriremo quando The Rise of Skywalker arriverà nei cinema italiani, a partire dal prossimo 18 dicembre. Il film sarà scritto e diretto da J.J. Abrams e avrà per protagonisti Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Poe Dameron e Mark Hamill, che riprenderà per l'ultima volta il ruolo di Luke Skywalker.

