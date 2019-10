Star Wars IX: è caccia allo spoiler nel video postato da John Boyega

Rivedremo la spada verde di Luke Skywalker? Cosa distruggono Kylo Ren e Rey nel trailer? Queste sono solo alcune delle domande cui il nono capitolo della saga dovrà rispondere. A venire in nostro soccorso, forse, un video postato da John Boyega.

L'attore, divenuto famoso con l'interpretazione dell'ex Stormtrooper Finn, ha recentemente caricato su instagram un video di ben 41 secondi, di seguito nell'articolo, che ha immediatamente mandato in visibilio milioni di fan. L'argomento? Ovviamente Star Wars, ma soprattutto spoiler. SPOILER OVUNQUE...

Se avete interrotto la lettura e siete corsi a vedere il post non vi biasimiamo, anche noi l'avremmo fatto e, come i lettori, anche noi abbiamo sentito una fitta al cuore quando, in un misto di delusione e sollievo, ci siamo resi conto che tutte le parti riguardanti momenti salienti del film erano state "bippate".

“Ci sono alcune scene spettacolari, soprattutto quando Finn [BEEEP] e poi [BEEEP]. E poi c'è quella parte in cui lui [BEEEP] con il [BEEEP]", e così via fino all'ultimo secondo. Nel video compaiono anche scene tratte dal film rese irriconoscibili grazie alla sgranatura dell'immagine e, oltre a quelle chiaramente collegate ala pellicola, ci sono anche alcune del tutto fuori contesto, come quella riguardante una nuova canzone di Adele, messe lì solo per strappare una risata ai follower.

Che dire: missione compiuta, almeno nel nostro caso, ed ha sicuramente fatto salire l'hype, già alle stelle dopo il trailer di Star Wars Episodio IX, distribuito lunedì notte. L'ultimo attesissimo capitolo della saga uscirà in Italia il 18 dicembre, fino ad allora "May the force be with you!".