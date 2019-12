Star Wars IX, una battuta da La Vendetta dei Sith anticipava il ritorno di Palpatine

JJ Abrams in queste settimane si è detto convinto che la saga degli Skywalker non poteva terminare senza la presenza dell'Imperatore Palpatine, e una frase da La Vendetta dei Sith potrebbe accreditare la teoria del regista di The Rise of Skywalker.

Più di trent'anni dopo la sua morte avvenuta in Episodio VI - Il Ritorno dello Jedi, il Signore dei Sith torna per l'ultima volta in The Rise of Skywalker, nel quale si scopre che è stato propio Palpatine ad orchestrare la nascita del Primo Ordine e l'ascesa al potere del Leader Supremo Snoke (un suo burattino).

Scovato da Kylo Ren un anno dopo gli eventi di The Last Jedi, l'Imperatore rivela: "Il Lato Oscuro della Forza è un percorso verso molte abilità che alcuni considerano innaturali", imitando una frase che disse tanto tempo prima al nonno di Kylo Ren, Anakin Skywalker (Hayden Christensen), in Episode III: Revenge of the Sith.

In una famosa scena a teatro - che Abrams ha eletto non a caso la sua preferita alcuni giorni fa - Palpatine raccontò ad Anakin della tragedia del Signore dei Sith Darth Plagueis, un essere così potente da essere in grado di manipolare i midichlorian per creare la vita. Queste conoscenze del Lato Oscuro gli hanno anche permesso di ingannare la morte, un'abilità che alla fine sedusse Anakin a rinunciare agli Jedi perché intenzionato a salvare l'amore della sua vita Padmé (Natalie Portman). Quando Anakin chiese cosa fosse successo a Plagueis, Palpatine disse che era stato ucciso dal suo apprendista - ma non prima di aver insegnato a quell'apprendista tutto ciò che aveva imparato.

Ora, in The Rise of Skywalker, le risposte che circondano il ritorno di Palpatine rimangono in gran parte senza risposta: il pubblico che ha familiarità con la trilogia prequel del creatore della saga George Lucas è portato a dedurre che Palpatine ha usato le abilità "innaturali" insegnategli da Plagueis per ingannare la morte inflitta proprio da Anakin alla fine de Il Ritorno dello Jedi.