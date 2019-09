Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker, svelati dettagli inediti sui nuovi personaggi

Come vi abbiamo riportato nel corso della giornata di ieri, il Triple Force Friday è in arrivo e con esso tanti nuovi prodotti originali legati al mondo di Star Wars.

Dalle confezioni delle action figure che saranno messe in vendita la prossima settimana, possiamo trovare dettagli inediti per alcuni personaggi non solo dell'atteso Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, nuovo film di J.J. Abrams che chiuderà la saga principale del franchise, ma anche per i protagonisti di The Mandalorian, la prima serie tv live-action di Star Wars in arrivo su Disney+, e quelli di Star Wars Jedi: Fallen Order, nuovo videogame i cui eventi sono considerati canonici e ambientati dopo Episodio III: La Vendetta dei Sith.

Li trovate qui sotto:

Kylo Ren - "Come capo supremo del Primo Ordine, Kylo Ren esercita più potere che mai. Ma ne vuole ancora, e per questo continua a cercare i segreti della Forza nelle profondità del Lato Oscuro." Viene anche rivelato che il suo nuovo TIE Fighter è chiamato "TIE Whisper".

Sith Trooper - "Nella sua ultima spinta verso la conquista galattica, il Primo Ordine prepara un esercito di soldati d'élite che traggono ispirazione e potere da un'eredità oscura e antica."

Il Mandaloriano - "Il suo corpo è protetto dall'armatura di Beskar, il suo volto è nascosto dietro una maschera con visiera a T e il suo passato è avvolto nel mistero. Il Mandaloriano è logorato dalla battaglia, un formidabile cacciatore di taglie in una galassia sempre più pericolosa."

Cal Kestis - "Padawan durante le Guerre dei Cloni, Cal fuggì per un pelo agli orrori dell'Ordine 66 e fu costretto a nascondersi. Insieme al droide da esplorazione BD-1, intraprende un viaggio per ricostruire l'Ordine Jedi mentre fugge dai terrificanti Inquisitori imperiali."



