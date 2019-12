Star Wars IX: L'Ascesa di Skywalker introdurrà nuovi poteri della Forza

Siamo ormai a pochi giorni dall'uscita di Star Wars: The Rise of Skywalker, l'ultima puntata della serie principale della saga creata da George Lucas, e dire che le aspettative sono alte sarebbe pleonastico.

Tuttavia, in queste ore sono emersi nuovi dettagli destinati a farle aumentare: oltre ad alcuni personaggi inediti e alla promessa di far culminare una trama lunga decenni, i fan possono aspettarsi anche l'introduzione di alcuni nuovissimi poteri della Forza. O, per lo meno almeno, poteri della Forza che non erano mai stati visti in un film di Star Wars prima d'ora.

In una recente intervista con Vanity Fair, il regista J.J. Abrams ha rivelato di aver aggiunto alcuni nuovi trucchi di magia Jedi nell'ultimo film della saga di Skywalker. "Era davvero importante non solo rifare le cose che avevamo già visto, ma anche aggiungere nuovi elementi, anche se il rischio per entusiasmare alcune persone era quello di farne infuriare altre", ha detto. "Tra queste cose non ci sono solo nuovi modi di fare una sorta di sequenze tradizionali e indispensabili, sia che si tratti di inseguimenti o battaglie con la spada laser, o che cosa abbiamo visto. Volevamo assicurarci che questo film mostrasse anche aspetti della Forza in modi che vanno oltre ciò che avete visto prima".

Tra i poteri della Forza conosciuti, oltre al controllo mentale e la capacità di spostare oggetti senza toccarli, anche quella di sparare fulmini (introdotta ne Il Ritorno dello Jedi), la super-velocità (vista per la prima volta ne La Minaccia Fantasma). Nel 2017 The Last Jedi ha aggiunto anche altri incredibili poteri, inclusa una versione migliorata delle conversazioni telepatiche e la proiezione astrale.

Ovviamente, Abrams ha tenuto le labbra cucite su cosa vedremo nel film: "Non posso parlare di cosa significhi questo film per il futuro di Star Wars, ma quello che posso dire è che non vuoi vedere questo film solo per avere un riepilogo di tutto quello che hai visto prima ... vuoi assicurarti di portare elementi che sembrano espandere la storia, anche se questa arriverà al termine."

The Rise of Skywalker arriverà in Italia il 18 dicembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una nuova intervista a J.J. Abrams sulla difficoltà di aprire e di chiudere la trilogia sequel di Star Wars e al nostro recente Everycult su Il Risveglio della Forza.