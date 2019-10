Star Wars IX: l'agente di John Boyega annuncia la data di uscita del nuovo trailer

Nella notte Femi Ognuns, agente di John Boyega, interprete di Finn nella nuova trilogia di Star Wars, è comparso su Instagram per annunciare la data di uscita del nuovo trailer di L'Ascesa di Skywalker.

Come potete vedere in calce all'articolo Oguns ha condiviso un'immagine promozionale del film con in sovraimpressione il logo del Monday Night Football, con una didascalia di accompagnamento che afferma semplicemente: "Il prossimo trailer è in uscita lunedì. È ufficiale."

La scelta sembra essere in linea con le precedenti campagne di marketing usate per la trilogia del sequel dei film di Star Wars, in quanto sia The Force Awakens che The Last Jedi sono stati pubblicizzati attraverso nuovi trailer o spot televisivi durante le trasmissioni del Monday Night Football. Per entrambi i film precedenti, tra l'altro, tramite la trasmissione è stata anche annunciata l'apertura ufficiale delle prevendite, un dettaglio che i fan americani farebbero bene a mettere in conto.

The Rise of Skywalker vedrà il ritorno di Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Poe Dameron (Oscar Isaac), Rose Tico (Kelly Marie Tran), Kylo Ren (Adam Driver), General Hux (Domhnall Gleeson), Chewbacca (Joonas Suotamo), Maz Kanata (Lupita Nyong'o), Luke Skywalker (Mark Hamill), Lando Calrissian (Billy Dee Williams) e il tenente Connix (Billie Lourd), con Carrie Fisher che tornerà come Leia Organa attraverso l'uso di filmati d'archivio.

Il film è scritto e diretto da J.J. Abrams e uscirà in Italia il 18 dicembre.

Appuntamento a lunedì prossimo dunque, con il nuovo trailer di Star Wars. Per altre notizie, guardate una nuova immagine di Rose e un Cavaliere di Ren e un nuovo banner di Star Wars IX.