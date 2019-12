Star Wars IX, Adam Driver e JJ Abrams sull'importanza dell'elmo di Kylo Ren nel nuovo film

Nel corso di una recente intervista promozionale, l'attore Adam Driver e il regista JJ Abrams hanno parlato dell'importanza di Kylo Ren e della sua maschera nel nuovo film della saga di Star Wars, intitolato The Rise of Skywalker.

Parlando con Collider, Abrams e Driver hanno anticipato che c'è una connessione tangibile per Kylo come personaggio e la sua maschera, ma anche una più profonda e nascosta.

"Parte di questo riguarda il suo impegno nel Lato Oscuro", ha detto Abrams. "Come sappiamo, è diventato Leader Supremo ... il suo obiettivo è stato su questioni pratiche. Ha assunto quella posizione all'interno del Primo Ordine. Rappresenta il suo nuovo impegno col Lato Oscuro, con i Cavalieri di Ren, ma anche di una cosa molto specifica che sta per fare e che vedremo nel film. C'è una ragione per questo, ma sarà chiara solo quando si vedrà il film."

Per Driver la maschera non era solo un accessorio da indossare, dato che ha un significato profondo per il personaggio, qualcosa di sottile che però alcuni con maggiore attenzione potrebbero aver intuito. "In The Rise of Skywalker ci sarà un buon momento in cui lo vedi davvero. Le maschere rappresentano un'enorme iconografia in Star Wars che è stata data per scontato a lungo e che abbiamo dovuto re-immaginare. Serve per nascondersi? Oppure presenta una persona al mondo, ma sotto c'è qualcosa di diverso? Forse c'è un momento in questo film che sarà abbastanza sorprendente."

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nei cinema il 18 dicembre.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo spot di Star Wars IX e all'Everycult su Il Risveglio della Forza.