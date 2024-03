Star Wars è ispirato a Dune? Tutti gli elementi 'presi in prestito' da George Lucas

Dune: Parte Due conquista il box office: se il primo capitolo dell'epopea di Denis Villeneuve è stato preparatorio, con il secondo film si entra nel vivo della vendetta di Paul Atreides. Il fascino e la potenza della immagini della saga fantascientifica nata dalla penna di Frank Herbert hanno incantano i lettori, il cinema e persino George Lucas.

E proprio il creatore di uno dei franchise pop più amati di sempre, che ha influenzato un numero spropositato di opere, a sua volta, ha portato qualcosa di Dune (anzi più d'una) in Star Wars. La somiglianza tra le due saghe ha scomodato lo stesso Herbert che ha dichiarato, negli anni '70, di sforzarsi molto di non fare causa a George Lucas sottolineando inoltre, come Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, fosse persino "un po' noioso".

Ma quali sono gli elementi che accomunano le due saghe? Il primo da citare è sicuramente i Sandcrawler, adoperati sia in Star Wars che in Dune. Su Tatooine, questi mezzi vengono adoperati dai Jawa mentre in Dune li ritroviamo su Arrakis con la finalità di estrarre la spezia melange. Quest'ultima, a sua volta, è ambitissima grazie alle sue potenti capacità di donare abilità preveggenti a chi la assume. Una droga vera e propria come quella contenuta nelle miniere di Kessel in Star Wars.

Sempre su Tatooine, a sostegno della grande somiglianza con Arrakis, troviamo dei dispositivi per assorbire l'umidità nell'atmosfera che su Arrakis si chiamano "raccoglitori di rugiada". Sabbia chiama sabbia: Sarlacc, creata mastodontica dalla bocca enorme, vive nella sabbia su Tatooine e la incontriamo per la prima volta in Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Tuttavia non possiamo non notare le somiglianze con i vermi della sabbia che vivono su Arrakis.

Sia nella trilogia originale di Star Wars che in Dune ci troviamo dinanzi a un governo totalitario con a capo un malvagio imperatore. Anche la somiglia tra il personaggio della Principessa Leia e quello della Principessa Alia non è da sottovalutare: Leia, sorella di Luke Skywalker, condivide con il fratello una forte connessione psichica molto simile al legame spirituale di Alia e Paul Atreides di Dune. La caratterizzazione dei personaggi di Star Wars e Dune appare simile anche nella discendenza dai villain principali: se Luke e Leia sono figli del terribile Darth Vader, in Dune Paul e Alia invece sono i nipoti del malvagio Vladimir Harkonnen.

Infine ci concentriamo su uno degli elementi più iconici di Star Wars: la Forza, come campo energetico mistico sfruttata da colori i quali ne sono sensibili per l'acquisizione di poteri sovrumani. Anche in Dune troviamo qualcosa di molto simile, la Sorellanza Bene Gesserit non usa la Forza bensì la Voce, un'abilità tanto potente quanto pericolosa che permette il pieno controllo su un'altra persona.

E voi avete trovato altre somiglianze tra le due saghe? Non perdetevi la nostra recensione di Dune: Parte Due.