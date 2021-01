Star Wars, le ipotesi dei fan sulla trama del film prodotto da Kevin Feige

Il boss Marvel, Kevin Feige, produrrà un film di Star Wars e nelle ultime ore è stato annunciato che Michael Waldron è stato scelto per occuparsi dello script. I due hanno già collaborato insieme in due progetti Marvel, ovvero Loki e Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ma quale sarà la trama del film? I fan sui social avanzano teorie.

"Con la fine della Skywalker Saga, Kathleen Kennedy sta perseguendo una nuova era nella narrazione di Star Wars e sapendo che Kevin [Feige] è un fan sfegatato, aveva senso per questi due straordinari produttori lavorare su un film di Star Wars insieme" disse Alan Horn.

"Amo quel mondo e adoro l'idea di esplorare nuove persone e nuovi luoghi in quell'universo" ha confessato Feige "Ma per ora è tutto quello che si può dire".



E su Twitter, sin dall'annuncio del coinvolgimento di Kevin Feige in un prossimo film di Star Wars, sono partite le speculazioni e le teorie più disparate dei fan sulla trama.

Per scoprirle potete leggere i tweet che trovate in calce alla news.

Qualche giorno fa, agli sgoccioli dell'anno, Kevin Feige ha definito lo streaming come il futuro, qualcosa che non si può ottenere al cinema.

Ovviamente le sue dichiarazioni hanno creato diverso scalpore in rete, tra chi si trova d'accordo con le parole del produttore e chi le ritiene errate.

Lo scorso anno Joe Russo disse che il film di Star Wars è in buone mani con Kevin Feige, visto che il boss Marvel è un grande fan della saga di George Lucas.