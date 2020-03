Star Wars: su Instagram un video per la Giornata Internazionale della Donna

Ieri in tutto il mondo si è celebrata la Giornata Internazionale della Donna e molte persone hanno voluto omaggiare le donne di tutto il mondo, compresi i personaggi preferiti femminili nei franchise. Joonas Suotamo ha scritto un post in onore di Carrie Fisher e anche l'account ufficiale di Star Wars ha pubblicato un omaggio al genere femminile.

Il video, intitolato 'Women in the Galaxy' include la maggior parte delle donne presenti nella saga di Star Wars (prequel, sequel, serie live action e animate). Il video comprende Rey (Daisy Ridley), Leia Organa (Carrie Fisher), Padmé Amidala (Natalie Portman), Ahsoka Tano (Ashley Eckstein), Rose Tico (Kelly Marie Tran), Jannah (Naomi Ackie), Cara Dune (Gina Carano), Jyn Erso (Felicity Jones), Qi'ra (Emilia Clarke), Val (Thandie Newton), Asajj Ventress (Nika Futterman), Sabine Wren (Tiya Sircar), Zorii Bliss (Keri Russell), vice ammiraglio Holdo (Laura Dern), The Armorer (Emily Swallow), Fennec Shand (Ming-Na Wen), Hera Syndulla (Vanessa Marshall) e Capitano Phasma (Gwendoline Christie).



Molti utenti hanno commentato con grande entusiasmo il video pubblicato su Instagram e altri hanno sottolineato le protagoniste femminili della saga che non sono state menzionate, e sono state dimenticate nel video, tra cui Maz Kanata, interpretata da Lupita Nyong'o.

Per quanto riguarda i prossimi progetti, l'Alta Repubblica non sarà esplorata nei prossimi film e nelle serie tv.

A fine febbraio è stato svelato il motivo per cui Steven Spielberg non ha mai diretto un film di Star Wars.