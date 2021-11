Star Wars, un insider conferma: 'La trilogia di Rian Johnson è stata accantonata'

Negli ultimi giorni ci sono stati un bel po' di sviluppi circa i nuovi film di Star Wars in arrivo nelle sale cinematografiche nei prossimi anni; innanzitutto, il rinvio di Star Wars: Rogue Squadron a data da destinarsi e la conferma delle numerose serie in arrivo su Disney+. Tuttavia, alcuni progetti potrebbero essere stati accantonati del tutto.

Vi avevamo già riportato la notizia del rinvio di Star Wars Rogue Squadron a data da destinarsi, ma successivmente è emerso che alla base di tale rinvio ci sono state alcune divergenze creative tra Patty Jenkins e Lucasfilm, con la regista frustrata dalla microgestione di alcuni dirigenti della Lucasfilm e avrebbe deciso di procedere oltre con altre opportunità lavorative, mentre nel frattempo lo studio lavorerà per risolvere i suoi problemi interni.

L'editor di Hollywood Reporter Matthew Belloni avrebbe infatti ricondotto il rinvio del film a queste divergenze: "Non è insolito, ovviamente, ma è un problema ricorrente in modo quasi ridicolo alla Lucasfilm sotto la presidenza di Kathleen Kennedy, dicono gli agenti: i migliori registi muoiono dalla voglia di fare un film di Star Wars, finché non si buttano e sperimentano la microgestione e la revisione della trama punto per punto".

Tuttavia, procedendo nel suo articolo, l'insider conferma anche un particolare inedito riguardante la programmata trilogia di Rian Johnson, ovvero che quest'ultima sarebbe stata accantonata da Lucasfilm per i medesimi problemi di divergenze di vedute:

"È successo ai ragazzi di Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss, che sono stati assunti per creare una nuova trilogia ma sono stati licenziati. È successo anche a Rian Johnson, sceneggiatore e regista de Gli Ultimi Jedi del 2017, la cui trilogia pianificata è stata accantonata. Jenkins non era disposta a scherzare e ha altri progetti, in particolare Wonder Woman 3 alla Warner Bros., dove gode di maggiore libertà creativa".