Star Wars, iniziati i lavori per il film di Taika Waititi? Grosso indizio da Lucasfilm

Secondo quanto riferito da un nuovo rapporto di Production Weekly, in questi giorni la Lucasfilm avrebbe ufficialmente iniziato la pre-produzione di un progetto cinematografico di Star Wars senza titolo.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, nell'ultimo numero del celebre magazine viene menzionato un progetto di Star Wars senza titolo, in un elenco tra i film film e programmi televisivi live-action attualmente in fase di pre-produzione.

Lucasfilm ha recentemente annunciato diversi aggiornamenti di produzione per la lunga lista di film e programmi televisivi alla Star Wars Celebration 2022, inclusa una seconda stagione di Star Wars Andor e Star Wars Skeleton Crew, una serie live-action ambientata dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e interpretata da Jude Law e diretta da Jon Watts: come si nota nel post, entrambe le serie sono state elencate insieme al progetto senza titolo di Star Wars, che con molta probabilità dietro il suo anonimato nasconde il film scritto e diretto da Taika Waititi in sviluppo ormai da qualche tempo.

Qualche giorno fa, infatti, Kathleen Kennedy aveva annunciato che la saga Star Wars sarebbe tornata al cinema nel 2023 proprio col film di Waititi, che punta ad un'uscita per il mese di dicembre: le tempistiche, effettivamente, sembrano coincidere in pieno.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, vi ricordiamo che Taika Waititi tornerà sul grande schermo dal prossimo 6 luglio col nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Thor: Love & Thunder.