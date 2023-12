Star Wars, inizialmente Kylo Ren non doveva redimersi! La conferma di Adam Driver

Adam Driver vede di buon occhio il ritorno di Kylo Ren in Star Wars malgrado dopo gli eventi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Ben Solo abbia sacrificato la propria vita come estremo gesto di redenzione. Eppure nel progetto originale, il percorso evolutivo di Kylo Ren era estremamente diverso.

A rivelarlo è stato lo stesso Adam Driver raccontando come l'idea originale di JJ. Abrams fosse molto distante dall'evoluzione effettiva di Kylo Ren nel riconoscimento come Ben Solo: "L'idea di JJ Abrams era un viaggio opposto - racconta Driver al The Rich Eisen Show - questo personaggio sarebbe stato più confuso e vulnerabile e, alla fine dei tre film, invece si sarebbe rivelato il più attaccato al Lato Oscuro. Ho cercato di tenere a mente quell'arco narrativo ma è cambiato tutto mentre stavamo girando. Ma ero ancora concentrato su quello".

Come confermato dall'attore, ne Il Risveglio della Forza la trilogia sequel era ancora lontana dalla possibilità che Kylo potesse effettivamente avvicinarsi al Lato Chiaro della Forza. La redenzione però è stata la soluzione più spettacolare per Abrams, ultimo step di un percorso molto complesso per Ben Solo stesso: ma come sarebbe stato Star Wars: L'ascesa di Skywalker di Colin Trevorrow? O la redenzione era solo un tesoro prezioso per JJ Abrams?

