Star Wars: la trilogia prequel esiste grazie a Indiana Jones, ecco il curioso retroscena

Ventidue anni dopo l'uscita del primo storico episodio di Star Wars, George Lucas è tornato alla regia di un lungometraggio per realizzare il primo capitolo della tanto discussa trilogia prequel. Questo, stando all'attuale presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy, anche per via dell'esperienza con Indiana Jones.

"Durante le riprese di Indy non era presente sul set a dirigere, e credo che le persone come lui diventino ansiose dopo un po' di tempo in cui non possono raccontare storie e realizzare film" ha spiegato la produttrice nel secondo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian, la docuserie che esplora il dietro le quinte dello show di Jon Favreau.

Secondo la Kennedy, ha contribuito al suo ritorno dietro la macchina da presa anche la mancanza di effetti speciali nella saga di Spielberg. "Amava portare avanti la tecnologia" ha detto la Kennedy di Lucas, che non vedeva l'ora di provare la CGI nella trilogia prequel, purtroppo con dei risultati che a distanza di anni non reggono il confronto con altre grandi produzioni di quel periodo.

Per quanto riguarda l'universo creato da Lucas, la cui saga degli Skywalker è da poco giunta al termine con l'uscita di Episodio IX, è stato recentemente annunciato un film di Star Wars diretto da Taika Waititi. Al momento, lo ricordiamo, l'uscita della prossima pellicola è prevista per dicembre 2022.