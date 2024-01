Star Wars, che incubo per Billy Dee Williams dopo Episodio V: 'Ero stanco di spiegare'

Interpretare Lando Calrissian non è stato facile per Billy Dee Williams, almeno non la prima volta. Il personaggio debuttò in L'impero colpisce ancora con il suo contrabbandiere e genio della truffa ma la sua presentazione fu abbastanza infelice.

Lando Calrissian si macchiò di una difficile scelta nell'episodio V e il pubblico non gli perdonò il tradimento ai danni di Han Solo di Harrison Ford tanto che la sua vita era diventata un vero e proprio incubo: "Quando andavo a prendere mia figlia a scuola, i bambini correvano da me e mi dicevano: 'Hai tradito Han Solo!' - racconta l'attore al podcast di Dagobah Dispatch - presi un aereo e gli steward dell'aereo mi dicevano: 'Hai tradito Han Solo!' Ho pensato che almeno il patto ha impedito la completa scomparsa di Han Solo e dei suoi amici - prosegue Billy Dee Williams - Così mi sono ritrovato a spiegare tutte queste cose al punto in cui alla fine ho detto alla gente: 'Guarda, sono stanco di spiegare tutto questo. Non è morto nessuno!'".

Sono passati anni prima che il pubblico abbia compreso a fondo il gesto di Lando Calrissian, consentendogli così di salvare la vita agli abitanti della Città delle nuvole. Il lato più coraggioso ed eroico del personaggio è emerso in Star Wars - Il ritorno dello Jedi quando fa saltare in aria la seconda Morte Nera e da quel momento Lando si è riappacificato con i fan, uscendo dalla parte del villain. Il ritorno di Williams in L'ascesa di Skywalker ha poi suggellato l'affetto del fandom nei confronti del contrabbandiere e adesso pare che Billy Dee Williams sia persino coinvolto nel nuovo film su Lando!