Star Wars: L'impero colpisce ancora al box-office: grande successo per il ritorno in sala

In occasione del 40° anniversario dell'uscita al cinema nel 1980, Star Wars: L'impero colpisce ancora è tornato nelle sale di tutto il mondo (in molti territori, americani e non) e le prime stime di dati raccolti dal box-office sono più che positivi per un film che continua a rimanere nel cuore di milioni di appassionati.

La pellicola scritta da George Lucas e diretta da Irvin Kershner è tornata nella Top 5 del box-office statunitense per quella che è stata una re-distribuzione molto vasta, ovvero in 2,097 sale con un risultato di circa 910mila dollari. "L'impero colpisce ancora è tornato nella Top 5 del box-office perché i fan volevano rivivere l'esperienza sul grande schermo", ha commentato Gitesh Pandya su Twitter.

Non è la prima volta che L'impero colpisce ancora "torna a colpire" al box-office in questo 2020, già a luglio aveva incassato circa 600mila dollari e adesso il totale negli Stati Uniti arriva fino a 292.1 milioni di dollari. La casa di produzione Vue aveva deciso di riproporre il film in questione e per la prima volta i fan hanno potuto vedere un film della trilogia originale in 4K. Fino ad ora la versione 4K era infatti riservata alla piattaforma Disney+ e all'edizione Blu-Ray contenuta all'interno della collezione Skywalker Saga.

Per quanto riguarda le altre uscite e i loro risultati al box-office, troviamo The New Mutants con un incasso di 1.14 milioni di dollari, per un totale domestico di 19.5 milioni, seguito da Unhinged, che ha incassato un altro milione, portando il totale per il thriller a 17.1 milioni di dollari. Nel frattempo, Tenet di Christopher Nolan è sempre più vicino al traguardo dei 300 milioni di dollari complessivi.

