Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora torna nei cinema inglesi in 4k, arriverà anche da noi?

I cinema sono finalmente riaperti, e le nuove norme consentono agli spettatori di tornare a gustarsi i film in programma: potrebbero però esserci delle novità anche per gli amanti di Star Wars, e in particolare di Episodio V - L'Impero Colpisce Ancora.

La Forza scorrerà potente nei cinema inglesi, visto che, come riporta Variety, la casa di produzione Vue ha deciso di riproporre il film in questione. Le sorprese non finiscono qui però, poiché per la prima volta i fan potranno vedere un film della trilogia originale in 4K. Fino ad ora la versione 4K era infatti riservata alla piattaforma Disney+ e all'edizione Blu-Ray contenuta all'interno della collezione Skywalker Saga.

L'iniziativa servirà ovviamente a dare nuova linfa vitale ad un settore che ha sofferto molto in seguito allo scoppio della pandemia, ed è scontato che eventi del genere verranno ripetuti, per lo meno nel primo periodo dopo la riapertura. È anche probabile che Episodio V venga proiettato in altri paesi europei a questo punto, e speriamo che possa arrivare anche in Italia, considerando l'importanza della pellicola in questione. Le probabilità che ciò accada non sono così basse, soprattutto perché quest'anno si celebra il quarantesimo anniversario di Episodio V in tutto il mondo. Quale miglior modo per festeggiare uno dei capolavori più amati del cinema di massa?

L'Impero Colpisce Ancora arriverà nelle sale inglesi ad inizio luglio, e in attesa di novità in merito vi rimandiamo all'epico duello tra Luke e Vader in chiave animata.