Star Wars: l'Imperatore e Darth Vader in visita ai giovani fan in un ospedale dello Utah

In attesa di vedere l'Imperatore Palpatine in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, il suo interprete Ian McDiarmid ha fatto visita a dei bambini di un ospedale dello Utah in compagnia di Hayden Christensen, l'Anakin Skywalker della trilogia prequel.

Entrambi diretti alla FanX Salt Lake Comic Convention di Salt Lake City, i due "cattivi" hanno deciso di approfittare del viaggio per passare un po' di tempo al Primary Children's Hospital e sorprendere così dei giovani fan della saga. Potete vedere il video della visita in calce alla notizia.

McDiarmid ha fatto il suo esordio in Star Wars con l'Episodio VI, Il ritorno dello Jedi, e ha poi ripreso i panni di Palpatine nei tre film prequel: lì ha recitato proprio al fianco di Christensen, il cui personaggio ha subito la lenta trasformazione in Darth Vader sotto l'influenza del suo futuro mentore Darth Sidious.

Dopo averne sentito la risata durante il teaser de L'Ascesa di Skywalker diffuso durante la Star Wars Celebration, dove McDiardmid si è palesato sul palco per la sorpresa fan, l'Imperatore si è mostrato per la prima volta ufficialmente nel poster del D23 con Rey e Kylo Ren.

Diretto da J.J. Abrams, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.