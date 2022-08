Star Wars: ecco le immagini dell'abito da sposa della Principessa Leia

Una delle coppie più apprezzate della saga di Star Wars è quella formata da Leia e Han Solo, una determinata principessa e un intraprendente contrabbandiere, entrambi simbolo dell'Alleanza Ribelle che si oppone all'Impero Galattico. E ora, proprio grazie ad un nuovo libro, siamo in grado di vedere finalmente l'abito da sposa della figlia di Anakin.

In Star Wars: The Princess and the Scoundrel, scritto da Beth Revis, possiamo ripercorrere proprio questa complessa storia e immaginare quello che sarebbe potuto essere il coronamento finale del loro amore. Il libro svela infatti che i due si sono effettivamente sposati e che addirittura, hanno potuto fare una sorta di luna di miele.

Tra le pagine di questo nuovo volume si legge: "Il loro matrimonio, e la pace e la prosperità che rappresenta, sono un parafulmine per tutti – compresi i resti imperiali ancora aggrappati al potere. Di fronte alla loro ora più disperata, i soldati dell’Impero si sono dispersi attraverso la galassia, ritirandosi su pianeti isolati vulnerabili alla loro influenza. Mentre l’Halcyon viaggia da un mondo all’altro, una cosa diventa abbondantemente chiara: la guerra non è finita. Ma mentre il pericolo si avvicina, Han e Leia scoprono che combatteranno le loro migliori battaglie non da soli, ma come marito e moglie".