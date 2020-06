Star Wars, un'immagine svela un'inedita band del pianeta Kajimi

La Cantina di Mos Eisley è uno dei luoghi maggiormente iconici di Star Wars, senza contare la band che vi suona. Ora in un concept art pubblicato su Instagram viene mostrata una band in un look totalmente inedito. Adam Brockbank ha pubblicato l'immagine sui social e nella foto si vede il trio musicale che avrebbe dovuto apparire su Kajimi.

In considerazione del fatto che l'Ordine Finale distrusse il pianeta, l'apparizione della band sarebbe stato di brevissima durata. Nel caso si fosse deciso per inserire la band all'interno de L'ascesa di Skywalker, probabilmente Rey, Poe e Finn avrebbero fatto la loro conoscenza durante l'incontro con Babu Frik.

La presenza della band sicuramente non avrebbe cambiato il corso degli eventi in L'ascesa di Skywalker, nonché il giudizio dei fan e della critica sul film, ma poteva certamente essere un dettaglio interessante da inserire nella trama.



Non è escluso che in altri progetti futuri legati a Star Wars non si possa vedere proprio questa band, visto che in passato altri personaggi e location hanno avuto maggior spazio e sono stati inclusi in momenti successivi.

L'ascesa di Skywalker ha concluso definitivamente la saga degli Skywalker in Star Wars, con l'ultimo capitolo della trilogia sequel della saga principale.

Su Everyeye trovate anche la recensione de Il risveglio della Forza e la recensione de Gli ultimi Jedi, i primi due film della recente trilogia.