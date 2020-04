Star Wars: Il risveglio della Forza, nei primi concept una sequenza iniziale alternativa

Star Wars: Il risveglio della Forza, primo capitolo della trilogia sequel del franchise creato da George Lucas, è uscito nel 2015 ed è stato ben accolto, generalmente, da fan e critica anche se è stato un po' preso di mira per essere fin troppo simile a Una nuova speranza, il primo episodio della trilogia originale, uscito nel 1977.

Alcuni concept art svelati di recente da Christian Alzmann mostrano una scena iniziale alternativa per il film diretto da J.J. Abrams. Nei concept si vedono gli Star Destroyer ormai abbandonati che vengono rimorchiati e gettati come spazzatura su Jakku.

Un'idea alternativa interessante per mostrare quanto diversa fosse la Galassia decenni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e un bel modo per fare riferimento al primo Star Wars.



Un'altra apertura alternativa piuttosto nota riguarda la mano mozzata di Luke Skywalker e la sua spada laser fluttuante nello spazio. In realtà la scena d'apertura di Il risveglio della Forza presenta subito due nuovi personaggi: Rey (Daisy Ridley) e Poe Dameron (Oscar Isaac).

Star Wars: Il risveglio della Forza è diretto da J.J. Abrams comprende nel cast anche Harrison Ford nel ruolo di Han Solo, Carrie Fisher in quello di Leia Organa, John Boyega nei panni di Finn e Peter Mayhew nelle vesti di Chewbacca.

In questi giorni è stato svelato come Rey ha sconfitto Kylo Ren ne Il risveglio della Forza ed è stato pubblicato un concept art di Luke Skywalker con il casco di Darth Vader.