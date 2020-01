Star Wars: Il Risveglio della Forza ha copiato dalla serie Clone Wars di Tartakovskij?

L'autore della serie Clone Wars del 2003, Dženndi Tartakovskij, parla di come la scena iniziale di Star Wars: The Force Awakens sia simile a quella della serie da lui ideata. Si tratta di un vero e proprio furto?

Il settimo episodio della saga ha avuto un immenso successo di pubblico, ma è andato incontro anche ad un discreto numero di critiche provenienti da una certa parte dei fan. La colpa, a detta di molti, è quella di essere stato un prodotto decisamente troppo conservativo, tanto che il regista J.J.Abrams si è ritrovato a difendere The Force Awakens persino dalle accuse di George Lucas, che lo bacchettava per aver palesemente copiato da Una Nuova Speranza.

A quanto pare il padre di Star Wars non è l'unico ad essersi infastidito, e ora arriva anche qualcun altro ad accusare i creativi de Il Risveglio Della Forza per una certa mancanza di originalità. Stiamo parlando di Dženndi Tartakovskij, autore della serie Clone Wars.

Forse non tutti sanno che, ben prima dell'arrivo di Disney, c'era una serie d'animazione ambientata in quella galassia lontana lontana, nel periodo delle guerre dei cloni. E no, non stiamo parlando di quel The Clone Wars che sta per concludersi con la settima stagione. Clone Wars di Tartakovskyij era una serie del 2003 composta da brevi episodi, della durata di un paio di minuti, poi dichiarata non canonica da Disney.

Il creatore della serie ora punta il dito contro J.J. Abrams e in particolare se la prende con l'inizio di Ep.7:

"La scena iniziale di The Force Awakens, con tutti quegli Star Destroyer ammassati sul pianeta. Quella era letteralmente la stessa ambientazione che avevamo costruito quando abbiamo introdotto il Generale Grevious" [...] Voglio dire, potrebbero essere arrivati allo stesso risultato senza aver visto la nostra serie, ma sembra troppo sospetto, no? E nessuno ci ha menzionato."

L'autore deve inoltre aver avuto il dente avvelenato proprio perché la stessa Disney, che ha prodotto i sequel, ha dichiarato fuori dal canone l'opera di Tartakovskij, per poi, secondo lui, copiarne l'inizio. Nonostante tutto, e nonostante l'iniziale frustrazione, l'autore ha rivelato di essere passato oltre alla vicenda, dichiarando che comunque sia è orgoglioso del lavoro del suo team ed è grato alle persone che hanno saputo riconoscere il suo impegno.

La serie è stata sostituita nel canone proprio da The Clone Wars la cui stagione finale debutterà a breve su Disney+.