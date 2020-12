Star Wars: Il Risveglio della Forza, 5 anni fa Disney e Abrams rilanciavano il franchise

Il 18 dicembre 2015, l'America accoglieva nelle sale Star Wars: Il Risveglio della Forza, settimo capitolo dell'universo di Guerre Stellari voluto dalla Disney e affidato alla penna e alla regia di J.J. Abrams.

Complici le reazioni miste a Gli Ultimi Jedi e le numerose critiche ricevute lo scorso anno dal finale della trilogia sequel, L'Ascesa di Skywalker, il terzo e ultimo arco narrativo della "Skywalker Saga" è stato rapidamente dimenticato da moltissimi fan della galassia lontana lontana, i quali sembrano decisamente più entusiasti per le vicende di The Mandalorian su Disney+, ma in realtà nel 2015 Abrams aveva firmato un ritorno con il botto.

Grazie all'ottima accoglienza riservata sia dalla critica che dal pubblico, come testimoniato dai punteggi di 92% e 86% ottenuti rispettivamente su Rotten Tomatoes, Episodio VII da film-evento qual era si è rivelato anche uno straordinario successo al botteghino, con un incasso di oltre 2,068 miliardi di dollari che lo ha visto salire sul terzo gradino del podio della classifica all-time del box office (ora è quarto dietro ad Avengers: Endgame, Avatar e Titanic). Il film è stato anche candidato a 5 premi Oscar tra cui miglior montaggio, miglior colonna sonora e migliori effetti speciali.

Voi cosa pensate de Il Risveglio della Forza a cinque anni dalla sua uscita? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Intanto, Rian Johnson ha celebrato i tre anni di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.