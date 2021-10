Star Wars, le idee per la trilogia sequel di George Lucas: ci sarebbe stato Darth Maul!

Nonostante le aspre critiche con le quali venne denigrata la trilogia prequel di Star Wars, nel corso degli anni una parte considerevole dei fan della saga hanno rivalutato l'opera di George Lucas, chiedendosi come sarebbe stata la trilogia sequel sotto la sua guida.

Mentre Disney ha confermato i nuovi film di Star Wars per il post-L'ascesa di Skywalker, nel nuovo libro "The Star Wars Archives" proprio George Lucas ha parlato dei suoi piani per la trilogia sequel di Star Wars, e anche se si tratta di film che i fan non vedranno mai, la curiosità del pubblico rimane forte: nel volume, Lucas spiega che “i film avrebbero parlato di come Leia, nel suo nuovo ruolo di leader, avrebbe cercato di ricostruire la Repubblica mentre, allo stesso tempo, Luke si sarebbe assunto il compito di far ripartire l'Ordine dei Jedi”.

Inoltre, George Lucas ha anche rivelato che il suo film avrebbe contenuto due protagoniste femminili, la già citata Leia di Carrie Fisher e una nuova apprendista di un Darth Maul: il celebre Sith avrebbe addestrato una ragazza, Darth Talon, tramutandola in una pericolosissima avversaria della nuova Repubblica. Secondo le dichiarazioni dell'autore, Darth Talon sarebbe diventata una sorta di 'nuova Darth Vader' e la maggior parte delle scene d'azione l'avrebbero vista protagonista. "Quindi, questi erano i due principali cattivi della trilogia". Infine, Lucas ha spiegato fino a che punto è arrivato a pianificare la sua trilogia e perché ci ha rinunciato. “Stavo iniziando la prossima trilogia, parlai anche con gli attori e stavo iniziando a prepararmi. All'epoca stavo anche per avere una figlia, e mi resi conto che i nuovi film mi avrebbero preso almeno dieci anni. Alla fine, ho deciso che avrei preferito veder crescere mia figlia e godermi la vita per un po'”.

Ricordiamo che sono in arrivo quattro nuovi libri di Star Wars: scoprite quali sono.