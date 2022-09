Star Wars: l'iconica voce di Darth Vader si ritira ufficialmente dal franchise!

Una figura iconica dell'universo di Star Wars sta ufficialmente dicendo addio al franchise: James Earl Jones si è infatti ritirato dal ruolo di Darth Vader.

Il vincitore dell'Oscar ha debuttato per la prima volta come l'iconico cattivo di Star Wars nel 1977, dando voce al Signore dei Sith mentre David Prowse interpretava fisicamente il personaggio. Negli anni, Jones ha fornito la maggior parte delle esibizioni vocali per Darth Vader sia sul grande che sul piccolo schermo.

Come riportato da Vanity Fair, James Earl Jones ha firmato per la cessione dei diritti sulla voce di Darth Vader di Star Wars, ritirandosi ufficialmente dal ruolo. I diritti per il ruolo ora spettano a Lucasfilm e a A.I, società audio Respeecher, che in precedenza ha lavorato a The Book of Boba Fett e a Obi-Wan Kenobi. Nonostante il suo ritiro dal ruolo, secondo quanto riferito, entrambi gli studi si confronteranno ancora per discutere i lori piani per Vader con Jones e "ascolteranno i suoi consigli su come rimanere sulla strada giusta".

Recentemente, Jones è stato accreditato per aver fornito la voce di Darth Vader in Obi-Wan Kenobi, ma in molti hanno ipotizzato che a dare la voce al villain sia stato lo studio Respeecher, che avrebbe messo insieme i vecchi dialoghi per gli episodi. Per altri invece è stato Hayden Christensen alla fine a prestare la voce a Darth Vader attraverso un modulatore. Ad oggi, i dettagli non sono mai stati rivelati.

Per salutarvi, vi ricordiamo che dal D23 non sono arrivate novità sui film di Star Wars.