Star Wars, Ian McDiarmid sul ritorno di Palpatine:' George Lucas pensava di avermi ucciso'

Si sa, i ritorni non sono sempre ben accetti e se il ritorno di Palpatine è stata una sorpresa per lo stesso Ian McDiarmid, i fan non hanno ben accolto la decisione di JJ Abrams di resuscitare quello che si considerava essere un capitolo chiuso della saga di Star Wars.

Palpatine, infatti, muore alla fine dell'Episodio VI e il suo ritorno, anzi "il suo piano B" in un certo senso non poteva che annullare il valore simbolico della sua morte per mano di Dart Fener che così porta al termine il suo impero. Se alcuni fan non hanno apprezzato il ritorno di Palpatine in L'Ascesa di Skywalker, pare che neanche George Lucas avesse intenzione di far sopravvivere l'Imperatore: "Penso che George pensasse di aver ucciso anche me - ha detto Ian McDiarmid a Empire - ogni ogni singolo atto malvagio in tutto il franchise di Star Wars è direttamente o indirettamente legato a Palpatine. Questo è il male totale, ed è stranamente soddisfacente come arco narrativo".

Con la "resurrezione" di Palpatine grazie al lato oscuro della Forza il villain tra i villain della storia del cinema ha mostrato tutto il suo potere. Ma ci sarà una seconda volta anche per Ian McDiarmid? Con la programmazione di un nuovo film su Rey ci chiediamo se anche Palpatine tornerà ancora.