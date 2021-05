Star Wars, I fan vogliono il sequel di Solo: spopola l'hashtag #MakeSolo2Happen

Quando Solo: A Star Wars Story è arrivato nelle sale il 25 maggio 2018, il film di Ron Howard ha offerto al pubblico non solo un'avventura stand-alone, ma ha anche diversi semi per nuovi spin-off e possibili sequel, uno fra tutti quelli incentrato su Qi'ra, il personaggio di Emilia Clarke.

Sfortunatamente per Ron Howard e il suo cast, però, a causa di una serie di fattori diversi Disney e Lucasfilm non hanno ancora offerto alcun aggiornamento circa un'eventuale prosecuzione del viaggio del giovane Han Solo e dei suoi compagni d'avventura. Ma, nonostante una ricezione poco calorosa durante la distribuzione del film, i cui incassi non furono soddisfacenti, Solo: A Star Wars Story nel corso del tempo è stato rivalutato dal pubblico, e sono in molti oggi a ritenerlo un piccolo cult.

Non a caso, nelle scorse ore, i fan di Solo: A Star Wars Story si sono fatti sentire sui social: un po' come accaduto con la famosa Snyder Cut, gli appassionati hanno lanciato l'hashtag #MakeSolo2Happen, che in poche ore è diventato di tendenza su Twitter. La 'campagna promozionale' ha visto i fan condividere il loro amore per il film ed esprimere il motivo per cui vorrebbero vedere un sequel sotto forma di lungometraggio cinematografico o di una serie televisiva, attualmente il piatto forte del menu di Star Wars.

Ricordiamo che la Lucasfilm ha confermato che Star Wars: Lando è attualmente in fase di sviluppo per Disney+, ma non sono stati diramati ulteriori dettagli.